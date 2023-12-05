Минфин США внес в санкционные списки по России и Белоруссии 13 физлиц и 20 юрлиц

Среди подпавших под рестрикции есть граждане РФ, Белоруссии, подданные Бельгии, Нидерландов, Швеции

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов Соединенных Штатов внесло в санкционные списки по России и Белоруссии 13 физических и 20 юридических лиц. Об этом говорится в распространенном документе финансового ведомства.

Среди подпавших под рестрикции есть граждане России, Белоруссии, подданные Бельгии, Нидерландов, Швеции. В черный список включены концерн "Беллесбумпром", ММЗ имени С. И. Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", ОАО "Зенит-БелОМО", Научно - производственный холдинг точного машиностроения "Планар", управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания", РУП "Белтаможсервис", также структуры с Кипра, из Бельгии, Нидерландов и Китая. В перечень также включены ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт", белорусская машиностроительная компания ОАО "Амкодор", а также занимающееся созданием новых радиолокационных систем, автоматизированных систем управления предприятие "Алевкурп",

Кроме того, под санкции подпала белорусская табачная фабрика "Табак-инвест". Минфин установил срок завершения сделок с ней до 2 февраля 2024 года.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.