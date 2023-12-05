Венгерская компания уведомила ЕС, что срок службы АЭС "Пакш" могут продлить

По информации интернет-портала Index, начинается 10-летний процесс, по итогам которого лицензия на эксплуатацию электростанции может быть продлена на 20 лет, до 2052-2057 годов

БУДАПЕШТ, 5 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор венгерской компании MVM Paksi Atomeromu Zrt Янош Петер Хорват заявил, что в соответствии с правилами Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом) Евросоюз уведомили о начале процесса продления срока эксплуатации АЭС "Пакш". Об этом сообщил интернет-портал Index.

По его информации, Хорват указал, что начинается 10-летний процесс, по итогам которого лицензия на эксплуатацию электростанции может быть продлена на 20 лет, до 2052-2057 годов. Он добавил, что нет необходимости строить новую АЭС с увеличением срока эксплуатации, так как реконструкция требует гораздо меньших инвестиций.

Ранее сообщалось, что правительство Венгрии намерено продлить срок службы АЭС в Пакше. Нынешний срок действия четырех энергоблоков станции, построенной советскими специалистами еще 40 лет назад, должен завершиться в период 2032-2037 годов, но предполагается, что они проработают как минимум до 2052-2057 годов.

АЭС "Пакш" обеспечивает почти половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно идет строительство пятого и шестого энергоблоков по проекту Росатома. Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Согласно расчетам, после ввода в строй в начале 2030-х годов двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 000 МВт до 4 400 МВт.