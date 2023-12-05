Индекс DAX достиг отметки в 16 551 пункт

Предыдущий максимум был зафиксирован в конце июля и составил 16 528,97 пунктов

БЕРЛИН, 5 декабря. /ТАСС/. Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, установил новый рекорд на фоне перспективы падения процентных ставок в следующем году, достигнув отметки в 16 551 пункт. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте торговой площадки.

Индекс вырос на 0,9% по сравнению с закрытием предыдущего дня. Предыдущий максимум был зафиксирован в конце июля и составил 16 528,97 пунктов.

По мнению аналитика Константина Ольденбургера из CMC Markets, "инвесторы остаются на рынке еще и потому, что знают, что декабрь, как правило, является хорошим месяцем для акций". Тем не менее, многое снова будет зависеть от Федеральной резервной системы США. "В ближайшие недели она будет определять движение рынка, как и в течение всего года", - считает Ольденбургер.

Недавно ФРС дважды подряд оставила процентные ставки в США без изменений из-за снижения инфляционного давления. Инвесторы на рынках сейчас в основном делают ставку на первое снижение процентных ставок к лету 2024 года. Участники рынка в Европе также все чаще ожидают такого шага. Падение процентных ставок, как правило, является драйвером фондового рынка.