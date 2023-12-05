Минимальный размер зарплаты в Москве с 2024 года составит почти 29,4 тыс. рублей

Соглашение заключили правительство Москвы, Московская федерация профсоюзов и Московская конфедерация промышленников и предпринимателей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Минимальный размер заработной платы в Москве с 1 января 2024 года составит 29 389 рублей. Об этом говорится в решении Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Соглашение заключили правительство Москвы, Московская федерация профсоюзов и Московская конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей).

"Установить размер минимальной заработной платы с 1 января 2024 г. в размере 29 389 рублей", - написано в документе.

Соглашение распространяется на работодателей, осуществляющих деятельность на территории Москвы.