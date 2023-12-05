Топ-менеджера Росатома признали лучшим директором России по информационным технологиям

Евгений Абакумов отметил, что за 2023 год госкорпорации удалось преодолеть множество вызовов, связанных с формированием отечественного IT-ландшафта

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Директор по информационной инфраструктуре госкорпорации "Росатом" Евгений Абакумов стал лауреатом премии "Топ-1000 российских менеджеров". Торжественная церемония награждения состоялась в московском театре "Геликон-опера".

Абакумов стал победителем премии в области управления "Том-1000 российских менеджеров" в номинации "Лучший директор по информационным технологиям". "В современном мире информационные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни и играют ключевую роль во всех ее сферах. Атомная отрасль как передовой центр научно-технического прогресса не является исключением в этом отношении. Эта премия - результат сплочений работы всех сотрудников Росатома", - прокомментировал премию Абакумов, отметив, что за этот год госкорпорации удалось преодолеть множество вызовов, связанных с формированием отечественного IT-ландшафта.

Награду в специальной номинации - "За вклад в развитие медиабизнеса в России" - получил генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров.

"Работа в медиасфере обязывает нас всегда быть в актуальной повестке, чтобы не только соответствовать запросам времени, но и опережать их, формировать тренды, предлагать инновационные и качественные медиапродукты. В последние два года нам с вами пришлось реагировать на самые разнообразные вызовы. Я считаю, что мы успешно справляемся с этой задачей", - привели в пресс-службе холдинга слова Жарова.

"Топ-1000 российских менеджеров" - главный управленческий рейтинг российских топ-менеджеров и отраслевых лидеров, внесших заметный вклад в развитие страны по итогам года. Публикуется ежегодно с 2001 года. Лауреатами премии в основных номинациях становятся руководители, занявшие лидирующие позиции в соответствующих разделах этого рейтинга и удовлетворяющие критериям профессиональной эффективности, говорится в положении о премии.