В РФ могут продлить срок разрешения ретейлерам выкупать иностранные активы

Такое решение принято на случай, если появится риск прекращения или приостановки деятельности торговых сетей, подконтрольных иностранным юридическим лицам, пишут "Известия"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Правительство России поддержало предложение Минпромторга продлить на 2024 год возможность для российских ретейлеров превысить предельную долю рынка, если они выкупают или арендуют площади ушедших из страны иностранных компаний, сообщила газета "Известия".

В правительстве "Известиям" сообщили, что поддержали инициативу о продлении еще на год нормы, которая касается возможности выкупа активов иностранных компаний. В пресс-службе отметили, что проект закона уже поступил в кабмин.

Минпромторг в августе опубликовал проект федерального закона, продлевающего до 31 декабря 2024 года возможность российским торговым сетям приобретать дополнительные площади торговых объектов у иностранных ретейлеров. В России действует так называемый порог доминирования для ретейлеров. Согласно законодательству, торговая сеть, доля которой превышает 25% от объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий год в границах субъекта РФ, муниципального района, муниципального или городского округа, не может приобретать или арендовать новые торговые площади на этой территории. В 2022 году был принят закон, согласно которому эти ограничения не применяются в отношении сделок российских торговых сетей с иностранными продуктовыми ретейлерами, которые приняли решение уйти с российского рынка. Эта норма действует до 31 декабря 2023 года.

"Известия", ссылаясь на письмо первого вице-премьера Андрея Белоусова в адрес председателя правительства Михаила Мишустина, утверждают, что, "по мнению Минпромторга, сохраняются риски ухода с российского рынка указанных торговых сетей" ("Ашан", "Атак", Metro Cash & Carry", Globus и Selgros). Дата письма не называется. "На сегодняшний день российский рынок - достаточно перспективный для развития иностранных компаний, в связи с чем рисков их ухода не усматривается", - сказали в пресс-службе правительства "Известиям".

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил газете, что все продуктовые сети с иностранным участием продолжают вести бизнес в стране и ни одна компания не собирается уходить с прибыльного российского рынка. "Однако на тот случай, если из-за санкционного давления появится реальный риск прекращения или приостановки деятельности любой из торговых сетей, подконтрольных иностранным юридическим лицам, нам в России необходим постоянно действующий механизм своевременного реагирования, поддержки и сохранения бизнес-активов уходящих компаний. Ведь мы ни при каких условиях не должны потерять ни одно рабочее место из имеющихся в стране и ни одну из работающих площадок", - добавил "Известиям" Евтухов.

В Metro, "Глобусе" и "Ашане" газете сообщили, что не собираются покидать российский рынок и продолжат свою деятельность в РФ.