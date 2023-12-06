На Сахалине намерены расширить льготы в сфере строительства объектов газораспределения

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Сахалинские депутаты намерены ввести в регионе налоговую льготу для организаций в отношении газопроводов газораспределительной сети, построенных за счет бюджетных средств. Такое решение позволит увеличить темпы газификации всего островного региона, сообщили журналистам в пресс-службе Сахалинской областной думы.

С 2022 года в Сахалинской области уже установлена льгота в виде полного освобождения от уплаты налога на имущество организаций в отношении газопроводов газораспределительной сети с давлением до 1,2 МПа включительно. Но она действует только для объектов, построенных за счет внебюджетных средств по региональной программе на 2021-2030 годы. Однако в регионе большое количество газопроводов строится именно за счет бюджетных средств.

"Предлагается внести соответствующее изменение в региональный закон, предоставив налоговую льготу организациям в отношении газопроводов газораспределительной сети с давлением до 1,2 МПа включительно, построенных как за счет внебюджетных, так и бюджетных средств. Депутаты единогласно поддержали решение комитета", - рассказали в облдуме.

По информации пресс-службы думы, принятие законопроекта позволит расходовать высвобождаемые средства от налога на имущество на строительство газопроводов. Ориентировочная стоимость этих мероприятий по увеличению уровня газификации Сахалинской области на плановый период 2024 года составит порядка 9,7 млн рублей, что даст возможность построить около 1 тыс. погонных метров новых сетей газопроводов.

"Принятие проекта закона увеличит темпы и уровень газификации населения региона <...>, повысит качество жизни и уровень комфорта жителей Сахалинской области," - приводит пресс-служба слова председателя комитета по бюджету и налогам Натальи Захарчук.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области к 2025 году планируется обеспечить газом все 18 муниципальных образований Сахалина и Курил.