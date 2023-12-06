"Известия": Росавиация приостановила эксплуатацию вертолетов Ми-8 и "Ансат"

В производстве воздушных судов были вскрыты факты использования поддельной резины, пишет газета

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Росавиация двумя директивами временно приостановила эксплуатацию 37 вертолетов 2022 года выпуска - 27 Ми-8МТВ-1 и 10 "Ансат-СК", выпущенных на Казанском вертолетном заводе (КВЗ, входит в холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех") в связи с фактами использования резины с поддельными паспортами качества. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на директивы летной годности, изданные Росавиацией в конце октября - начале ноября.

В целях обеспечения безопасности полетов Росавиация двумя директивами временно приостановила эксплуатацию 37 вертолетов 2022 года выпуска - 27 Ми-8МТВ-1 и 10 "Ансат-СК" (модификация для санитарной авиации), говорится в материале "Известий" со ссылкой на пресс-службу Росавиации. Дополнительно регулятор оповестил разработчиков и изготовителей вертолетов, Минпромторг, МЧС и эксплуатантов этих типов воздушных судов, уточнили в Росавиации.

В Росавиации рассказали, что директивы предписывают выполнение работ по проверке и замене прокладок на новые, промывке топливной системы, наземной гонке двигателей и последующему контрольному облету, а в настоящее время примерно на 80% вертолетах эти работы уже выполнены.

В Ростехе газете рассказали, что поставщик резиновых пластин для прокладок на КВЗ был выбран в ходе закупочных процедур. По словам близкого к КВЗ источника, контрафактный материал был поставлен на завод еще в августе 2022 года. Также в компании отметили, что дефект материала выявила заводская служба качества, а проведенные дополнительные испытания подтвердили неаутентичность продукции. После этого изделия были помещены в изолятор брака, а использованная до испытаний продукция изъята из производственных цехов и заменена на готовых вертолетах, добавили в госкорпорации "Известиям".

"Документы, подтверждающие несоответствие продукции техническим условиям ГОСТ, были переданы в службу безопасности предприятия. Проведена внутренняя проверка, по результатам которой установлен факт подделки документов о качестве резины. Материалы и заявление предприятия были направлены в правоохранительные органы", - говорится в сообщении госкорпорации.

В Ростехе заверили, что ответственными службами КВЗ дополнительно приняты исчерпывающие меры по недопущению подобных ситуаций в дальнейшей деятельности предприятия.