Как сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев, минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составляет 15,6% годовых

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сбербанк не намерен повышать ставки по ипотечным кредитам в ближайшее время, сообщил журналистам первый зампред правления банка Кирилл Царев в кулуарах Дня инвестора Сбера.

"Сбер в ближайшее время не планирует повышать ставки по ипотеке. 3 ноября мы уже меняли ставки по ипотеке по базовым программам в связи с повышением Банком России ключевой ставки с 13% до 15% годовых. Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составляет у нас 15,6% годовых. По программам с господдержкой ставки не меняются: минимальная ставка по программе "Господдержка" составляет от 8%, по "Семейной ипотеке" - от 6%", - рассказал он.

Царев отметил, что 2023 год можно назвать успешным для российского ипотечного рынка, несмотря на то что в скором времени его ожидает серьезное охлаждение. "По данным Сбербанка за неполные 11 месяцев, объем выдач уже составляет около 4 трлн рублей. Согласно прогнозам наших аналитиков, объем выдач за весь 2023 год составит порядка 4,6 трлн рублей. Таким образом, прирост по отношению к прошлому году составит примерно 80%. Прирост по отношению к 2021-му году также существенный - порядка 60%", - сказал он.