"Магнит" тестирует формат компактных магазинов

С сентября ретейлер открыл три торговые точки "Магнит рядом" в Москве и Московской области

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. "Магнит" - один из крупнейших российских ретейлеров - тестирует формат компактных магазинов, открыв с сентября три торговых точки в Москве и Подмосковье, говорится в сообщении компании.

"Магнит" <…> тестирует формат магазинов ultra-convenience - компактных торговых точек, расположенных в максимальной близости к покупателю, с актуальным ассортиментом самых необходимых товаров по выгодным ценам и быстрым обслуживанием. С сентября ретейлер открыл три магазина "Магнит рядом" в Москве и Московской области", - говорится в сообщении.

Ретейлер в ближайшее время намерен открыть еще несколько торговых точек, выработает оптимальную модель и в 2024 году примет решение о возможности масштабирования этого формата. Магазины "Магнит рядом" отличает небольшая торговая площадь (60-80 кв. м), что дает возможность открывать их там, где не достаточно пространства для классических магазинов "у дома" (их средняя торговая площадь около 350 кв. м).

Целевыми для магазинов нового формата будут локации преимущественно в спальных районах. Ассортимент будет насчитывать 1,3-1,6 тыс. наименований, около трети из них - бакалейные товары, безалкогольные напитки, чай и кофе, кондитерские изделия, замороженные полуфабрикаты. Ассортимент будет также включать товары категорий "фреш" и "ультрафреш" (хлебобулочные изделия, молочную и мясную продукцию), свежие фрукты и овощи.

"Мы хотим протестировать эту концепцию, посмотреть на реакцию покупателей и экономику магазинов, а затем принять решение о дальнейших шагах. Небольшая площадь магазинов и сравнительно низкие капитальные затраты на их открытие потенциально позволяют достаточно быстро и эффективно масштабировать этот формат", - сказал директор по стратегии, инвестициям и развитию бизнеса розничной сети "Магнит" Андрей Бодров, слова которого приводятся в релизе.