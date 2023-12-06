Дочерняя компания Сбера ЮMoney начала удаленно открывать карты иностранцам

После прибытия в Россию иностранец может получить пластиковую карту или продолжать использовать виртуальную, оплачивая покупки при помощи NFC или QR-кода

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сервис денежных переводов ЮMoney, являющийся дочерней компанией Сбера, начал удаленно создавать счета и выпускать карты иностранцам, сообщила пресс-служба Сбербанка.

Как отмечает кредитная организация, иностранцы могут оформить карту дистанционно через приложение ЮMoney на Android, в котором им необходимо зарегистрироваться, пройти идентификацию и получить виртуальную карту. После прибытия в Россию иностранец может получить пластиковую карту или продолжать использовать виртуальную, оплачивая покупки при помощи NFC или QR-кода.

Как отмечал в ходе Восточного экономического форума глава Минэкономразвития России Максим Решетников, платежную карту для иностранного туриста в РФ планировалось запустить в III - начале IV квартала 2023 года.