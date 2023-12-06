СПб-биржа готовится к обмену заблокированных активов по президентскому указу

В связи с этим расчетный депозитарий биржи с 1 декабря принимает поручения от участников торгов на перевод иностранных ценных бумаг только внутри НРД, сообщили в пресс-службе торговой площадки

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. СПб-биржа готовится к обмену заблокированных активов российских инвесторов на средства иностранных инвесторов со счетов типа "С". Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.

"Участники рынка готовятся к обмену заблокированных активов российских инвесторов на средства иностранных инвесторов со счетов типа С, предусмотренному указом президента РФ №844. В связи с этим расчетный депозитарий СПб-биржи с 1 декабря принимает поручения от участников торгов (брокеров) на перевод иностранных ценных бумаг только внутри НРД, вышестоящего депозитария для "СПБ банка", - сообщили там.

Как пояснил представитель биржи, у "СПБ банка" есть два типа неторговых разделов депозитарных счетов, между ними и возобновили перевод иностранных ценных бумаг. На разделах первого вида находятся ценные бумаги, обособленные в 2022 году, в цепочке их хранения присутствует как НРД, так и иностранные депозитарии Euroclear и Clearstream. Именно эти бумаги участник торгов может перевести внутри НРД со счетов расчетного депозитария СПБ банка на собственные счета в том же НРД. К депозитарным операциям для целей обмена согласно указу №844 тариф за вывод ценных бумаг не применяется.

На неторговых разделах второго вида находятся иностранные ценные бумаги, обособленные после введения санкций против СПб-биржи 2 ноября. В их цепочке хранения только иностранные депозитарии, кроме Euroclear и Clearstream.

Об обмене активов

Ранее президент России издал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" в целях обмена замороженными иностранными активами. Документ предусматривает возможность приобретения у российских инвесторов заблокированных бумаг на деньги со счетов типа "С". При этом стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках создаваемого механизма, ограничена суммой в 100 тыс. рублей.