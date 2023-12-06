Евро прибавлял 0,76%, поднимаясь до 100,74 рубля, курс доллара рос на 1,02%, до 93,21 рубля

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Курс юаня на Мосбирже превысил 13 рублей впервые с 23 октября, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 12:18 мск, юань рос на 0,97% - до 13,003 рубля.

К 12:33 мск юань ускорил рост и находился на уровне 13,012 рубля (+1,04%). В то же время евро прибавлял 0,76%, поднимаясь до 100,74 рубля, курс доллара рос на 1,02%, до 93,21 рубля.

По данным на 12:33 мск, индекс Мосбиржи находился на отметке в 3 112,89 пункта (-0,53%), индекс РТС снижался на 1,32%, до 1 052,03 пункта.