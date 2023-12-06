FT: Apple хочет оснащать новейшие смартфоны аккумуляторами индийского производства

Подобное решение связано со стратегией компании по диверсификации производства и снижению зависимости от Китая, уточняет газета

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Американская корпорация Apple намерена оснащать смартфоны iPhone 16, которые, как ожидается, появятся в конце будущего - начале 2025 года, в основном произведенными в Индии аккумуляторами. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Подобное решение связано со стратегией самой дорогой компании мира по диверсификации производства, снижению зависимости от Китая в условиях напряженности в американо-китайских отношениях. По данным издания, Apple "проинформировала поставщиков комплектующих о предпочтении приобретать аккумуляторы для будущего iPhone 16 на индийских заводах". Корпорация порекомендовала, в частности, китайской компании Desay открыть новые заводы в южноазиатской республике, а тайваньскому поставщику батарей Simplo Technology - увеличить там производство под будущие заказы.

"Если с поставками аккумуляторов для iPhone 16 все пойдет хорошо, корпорация планирует значительно расширить их производство в Индии", - заявил связанный с ней эксперт.

Как сообщалось ранее, Apple увеличила экспорт собранных в республике смартфонов на 177%, более чем до $5 млрд, в апреле - октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С 2017 года в Индии собирался iPhone SE первого поколения, в 2020 году в сотрудничестве с компанией Wistron в Нарсапуре, недалеко от Бангалора, была начата сборка смартфона второго поколения iPhone SE 2020. В индийском штате Тамилнад действует один из заводов тайваньского партнера Apple Foxconn, на котором выпускают новейшие модели iPhone. Компания планирует открыть второй завод в штате Карнатака.