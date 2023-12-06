ТПП предложила продлить нацпроект "Производительность труда"

Глава палаты Сергей Катырин сообщил, что ТПП также предложила упростить условия для участия малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предложила Минэкономразвития продлить действие национального проекта "Производительность труда" и упростить условия для участия в нем малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

"Предлагаем Минэкономразвития продлить действие национального проекта "Производительность труда", - сказал он.

По словам Катырина, условия участия в нацпроекте предполагают поддержку среднего и крупного бизнеса с выручкой от 400 млн рублей и принадлежность к пяти базовым несырьевым отраслям - обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, торговля, строительство.

"Ввиду эффективности внедрения принципов бережливого производства предлагаем расширить количество претендентов на получение адресной поддержки в рамках нацпроекта: снизить требования к предприятиям по объему годовой выручки за предыдущий год с 400 до 200 млн рублей, а также оказывать поддержку высокотехнологичным производственным предприятиям МСП, снизив для них требования по объему годовой выручки за предыдущий год до 100 млн рублей, либо выделить им отдельную квоту", - отметил глава ТПП РФ.

Кроме того, палата рекомендует дополнить перечень приоритетных отраслей для доступа к нацпроекту. Так, предлагается добавить ряд новых видов деятельности - "Забор, очистка и распределение воды", "Сбор и обработка сточных вод", "Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья".

Катырин напомнил, что нацпроект "Производительность труда" реализуется с 2018 года, его задачей является повышение эффективности работы российских предприятий, рост производительности труда на средних и крупных предприятиях за счет внедрения культуры бережливого производства. Срок реализации проекта - до 31 декабря 2024 года.