Правительство продолжит работу над стимулированием региональной авиации

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что кабмин также продолжит работу над оптимизацией маршрутов внутри страны

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ продолжит работу над стимулированием региональной авиации и оптимизацией маршрутов внутри России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с лекцией в рамках проекта "Знание".

"Правительство продолжит заниматься всеми вопросами авиаотрасли в рамках соответствующей государственной программы, чтобы запустить в серию широкий модельный ряд новых машин. Это необходимо и для замены Boeing и Airbus, оптимизации маршрутов внутри страны для удобства граждан и стимулирования региональной авиации, которая свяжет малонаселенные территории", - сказал он.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что наиболее перспективными направлениями развития в гражданском авиастроении являются беспилотные системы, сверхзвуковые и электрические самолеты.