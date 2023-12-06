Финансирование инвестиционной программы Дагестана в 2024 году увеличат на 15%

В проекте бюджета на 2024 год объем капитальных вложений по республиканской инвестиционной программе составляет 22,7 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Дагестана направят на реализацию республиканской инвестиционной программы в 2024 году 22,7 млрд рублей, что на 15% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил журналистам председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Объем финансирования республиканской инвестиционной программы на 2023 год составляет 19,8 млрд рублей. По состоянию на 1 ноября 2023 года обеспечен ввод в эксплуатацию 31 объекта. <…> В проекте бюджета на 2024 год объем капитальных вложений по республиканской инвестиционной программе составляет 22,7 млрд рублей", - сказал Абдулмуслимов.

Премьер-министр региона уточнил, что в следующем году в рамках программы планируется финансирование 24 объектов, в том числе 21 объекта за счет средств федерального бюджета и 3 объектов за счет средств бюджетных кредитов и казначейского кредита на реализацию инфраструктурных проектов.