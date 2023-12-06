В порту Махачкалы планируют обновить морской пункт пропуска

Завершить строительство объектов планируется до конца 2026 года

МАХАЧКАЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Инфраструктуру пункта пропуска на территории махачкалинского морского торгового порта планируют обновить до конца 2026 года, что позволит увеличить скорость прохождения грузов из-за рубежа. Об этом сообщил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов на пресс-конференции.

"Важным направлением развития махачкалинского морского торгового порта является ускорение прохождения таможенных процедур. На территории порта Махачкалы ведется строительство нового морского пункта пропуска (МПП) через государственную границу Российской Федерации", - сказал Абдулмуслимов.

Как уточнил ТАСС исполняющий обязанности генерального директора махачкалинского морского торгового порта Рустам Керимов, на территории пункта планируется строительство здания для сотрудников государственных контрольных органов, склада временного хранения товаров, подлежащих таможенному оформлению, контрольно-пропускных пунктов в зоне транспортной безопасности, а также установка инспекционно-досмотрового комплекса. Завершить строительство объектов планируется до конца 2026 года.

"Строительства пункта пропуска позволит сканировать грузы, не выгружая товар из транспортных средств, в том числе контейнеров, в связи с чем скорость прохождения грузов значительно возрастет", - добавил премьер-министр региона.