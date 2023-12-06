"Росэлектроника" планирует делать анти-БПЛА комплексы совместно с компанией из Египта

По словам гендиректора НИИ "Вектор" Сергея Скорых, решения предприятия для противодействия дронам успешно эксплуатируются в России

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. НИИ "Вектор" холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) договорился в ходе выставки EDEX 2023 в Каире с египетской компанией-производителем об организации лицензионного производства комплексов противодействия беспилотникам "Защита". Об этом сообщили в Ростехе.

"НИИ "Вектор" холдинга "Росэлектроника" и египетская компания-производитель электроники будут сотрудничать в сфере организации лицензионного производства гражданских комплексов противодействия БПЛА "Защита". Это мобильное оборудование приводится в действие за считанные минуты и обеспечивает защиту от дронов в радиусе 2 км вне зависимости от времени суток и погодных условий. Договор о сотрудничестве стороны подписали на полях Международной оборонной выставки Egypt Defense Expo (EDEX 2023) в Каире", - сообщили там.

Как уточнили в Ростехе, в состав "Защиты" входит несколько устройств: пассивная радиолокационная станция, аппаратура радиомониторинга и комплекс подавления линейки "Серп-ВС". Особенность устройств обнаружения заключается в том, что они невидимы для других радиотехнических средств, так как работают в пассивном режиме, то есть у них отсутствует активное радиоизлучение. В госкорпорации отмечают, что в рамках соглашения стороны организуют взаимодействие, направленное на увеличение объемов производства и продвижение в Африке средств борьбы с БПЛА разработанных НИИ "Вектор".

Как отметил гендиректор НИИ "Вектор" Сергей Скорых, решения предприятия для противодействия дронам успешно эксплуатируются в России, а подписанное соглашение станет "большим шагом на пути к перспективному африканскому рынку". "Сегодня предприятие предлагает иностранным заказчикам различные продукты в области мониторинга, обнаружения, идентификации, сопровождения и противодействия БПЛА. Это соглашение открывает нам возможность к освоению новых рынков и продвижению российской продукции в области защиты от дронов на африканский континент", - привели его слова в пресс-службе.

НИИ "Вектор" - одно из ведущих предприятий России по разработке и производству продукции в области радиотехники и радиоэлектроники. С 2009 года входит в концерн "Вега". Занимается разработкой и производством различных систем обнаружения и противодействия БПЛА.

EDEX-2023

В начавшей работу в Каире международной выставке EDEX-2023 принимают участие более 400 компаний из около 50 стран. На мероприятии, которое проводится в третий раз и продлится до 7 декабря, будут представлены новейшие технологии и решения в сферах обороны и безопасности, а также оборудование, используемое на суше, в море и воздухе.

Как подчеркнул на церемонии открытия глава Минобороны Египта Мухаммед Ахмед Заки, "выставка служит обмену опытом с целями развития отношений между странами в области оборонной и военной промышленности, повышения потенциала по защите национальной безопасности, а также углубления партнерства и сотрудничества в сфере безопасности с братскими и дружественными странами".

EDEX проводится под патронажем президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси раз в два года. Впервые выставка состоялась в 2018 году. В нынешнем мероприятии, как ожидается, примут участие около 35 тыс. представителей военной промышленности со всего мира. Россия на EDEX-2023 представлена НИИ "Вектор", а также двумя специализированными военными аналитическими изданиями Army & Navy Review и Russian Aviation Military Guide.