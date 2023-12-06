FT: суверенные фонды Персидского залива в восемь раз увеличили инвестиции в ЮВА

В 2022-2023 финансовом году они заключили 59 сделок с компаниями стран АСЕАН, в основном со стартапами

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Суверенные фонды Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара более чем в восемь раз увеличили за последние четыре года инвестиции в странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на американо-британскую консалтинговую компанию Refinitiv.

По ее данным, в 2022-2023 финансовом году (завершился в марте) эти инвестиционные фонды Персидского залива заключили 59 сделок, в основном со стартапами, по сравнению с семью в 2018-2019-м на фоне сокращения капиталовложений китайских инвесторов. Такие гиганты, как Alibaba и Tencent, вкладывали миллиарды долларов в технологические группы и компании электронной коммерции ЮВА, напоминает издание.

В числе наиболее крупных капиталовложений эксперты называют инвестиции Катара в минувшем году в размере $300 млн в малайзийскую онлайн-платформу подержанных автомобилей Carsome.

АСЕАН создана Индонезией, Малайзией, Сингапуром, Таиландом и Филиппинами на конференции в Бангкоке в августе 1967 года Одна из основных сфер деятельности организации - торгово-инвестиционное сотрудничество. В 1984 году к АСЕАН присоединился Бруней, в 1995 году - Вьетнам, в 1997 году - Лаос и Мьянма, а в 1999 году - Камбоджа. Вместе со странами-основательницами они образуют "десятку" АСЕАН. Статус наблюдателя имеют Папуа - Новая Гвинея и Восточный Тимор (в 2022 году организация дала согласие на его принятие).