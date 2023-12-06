В РФ создают испытательную базу для перспективного стратегического ракетоносца

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Работы по созданию испытательной базы и стендового оборудования для испытания авиационных пусковых устройств перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) ведутся в России коллективом одного из предприятий Ростеха. Об этом сообщили в госкорпорации по итогам премии в области промышленного строительства и проектирования имени Б. И. Тихомирова.

"Победителем в номинации "За вклад в создание испытательной базы" стал авторский коллектив одного из предприятий Ростеха в составе Старцева Семена, Пивоварова Дмитрия, Маланина Александра, Сократова Никиты. Эксперты выделили их работу по созданию комплекса стендового оборудования для испытания авиационных пусковых устройств. В рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" специалисты провели полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию испытательной базы и комплекса стендов", - говорится в сообщении госкорпорации.