В ФНС сообщили о росте налоговых поступлений от МСП за 10 месяцев на 24%

Они составили 7,7 трлн рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Поступления налогов в бюджетную систему РФ от малых и средних предприятий выросли за январь - октябрь на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 7,7 трлн рублей. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров на совместном заседании правлений "Опоры России" и Ассоциации "НП "Опора".

"Общий объем налоговых поступлений от МСП за десять месяцев вырос на 24%, до 7,7 трлн рублей. Поступления от МСП составляют пятую часть от всех поступлений в бюджетную систему", - отметил Егоров.

При этом число субъектов малого и среднего предпринимательства, по данным главы ФНС, в ноябре составило более 6,2 млн. По сравнению с ноябрем прошлого года прирост составил 5,6%.

По словам Егорова, в январе - октябре 2023 года в бюджетную систему от малого и среднего бизнеса поступило 1,6 трлн рублей страховых взносов (на 29% больше, чем в январе - октябре 2022 года), 2,5 трлн рублей НДС (рост на 30%), 1,3 трлн рублей НДФЛ (рост на 16%), 0,9 трлн рублей поступлений от применения спецрежимов (упрощенная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, патент, налог на профессиональный доход) (рост на 14%).

В свою очередь президент "Опоры России" Александр Калинин высоко оценил работу ФНС в повышении собираемости налогов за счет автоматизации бизнес-процессов и масштабирования действующих экспериментов. Так, введение нулевого НДС в сфере общепита позволило увеличить поступления налогов на 50%, фонд оплаты труда вырос на 80%, а численность работников и зарплата в этой отрасли выросли на 40%. Аналогичные результаты отмечаются в гостиничном секторе.

"Мы видим, что применение нулевого НДС в сфере общепита и гостиниц дает положительные результаты. Учитывая успех этого эксперимента, предлагаем распространить его применение на другие сферы, в частности, на клининговую отрасль. Ожидаем, что упадет нагрузка на фонд оплаты труда", - сказал Калинин.