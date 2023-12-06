В США отметили рост объема импорта товаров РФ в США до $274,4 млн в октябре

По данным американского Бюро переписи, в сентябре показатель составил $252,3 млн

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Объем импорта российских товаров в США увеличился с $252,3 млн в сентябре до $274,4 млн в октябре. Об этом свидетельствую данные, опубликованные в ежемесячном докладе о товарообороте главного статистического ведомства США - Бюро переписи.

Объем импортируемых в США товаров из России в августе составил $298,1 млн, в июле - $241,7 млн, в июне - $411,7 млн.

Экспорт американских товаров в Россию, как следует из данных ведомства, сократился с $38,4 млн в сентябре до $34,8 млн в октябре. В августе он составил $32,1 млн, в июле - $35,6 млн, в июне - $30,9 млн.

Как сообщило Бюро переписи США в начале февраля, объем экспорта американских товаров в РФ в 2022 году стал рекордно низким за все время подсчетов показателей российско-американской торговли и составил $1,7 млрд. В ведомстве отмечали, что объем экспорта американской продукции в Россию в прошлом году упал приблизительно в 3,7 раза - примерно с $6,4 млрд в 2021 году.

Импорт российских товаров в США в 2022 году составил примерно $14,45 млрд, в 2021 году - $29,6 млрд.