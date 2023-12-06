В Новосибирской области ускорят цифровизацию сферы интеллектуальной собственности

Среди направлений сотрудничества с регионом - просветительские мероприятия для креативного и технологического малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) заключил соглашение с правительством Новосибирской области об ускоренном внедрении в регионе цифровых технологий и платформенных решений в сфере интеллектуальной собственности. Об этом сообщил ТАСС председатель РЦИС Андрей Кричевский.

"РЦИС заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Новосибирской области. Цель соглашения - ускоренное внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере интеллектуальной собственности, ориентированных на эффективное формирование нематериальных активов компаниями и предпринимателями Новосибирской области", - сказал Кричевский.

Он отметил, что одной из своих основных задач РЦИС видит всестороннее укрепление партнерских отношений с регионами России. Ярким примером эффективного взаимодействия он назвал опыт сотрудничества с Москвой. При этом Новосибирская область стала вторым после Якутии регионом, подписавшим соглашение о сотрудничестве с РЦИС. Область претендует на место в тройке регионов - лидеров по развитию цифровых технологий, говорит Кричевский.

"Администрация области принимает качественные управленческие решения по развитию отрасли, создавая условия для роста компетенций IT-компаний, уделяет повышенное внимание креативным индустриям. Мы со своей стороны рады предоставить новосибирским предпринимателям цифровые инструменты, которые используются на базе общественно-государственной блокчейн-инфраструктуры сети "РЦИС.РФ" для охраны и защиты их интеллектуальных прав", - сказал глава РЦИС.

Среди направлений сотрудничества с Новосибирской областью - просветительские мероприятия для креативного и технологического малого и среднего бизнеса, подготовка предложений по формированию устойчивого цифрового оборота интеллектуальных прав, содействие цифровизации управления интеллектуальными правами. РЦИС будет готовить ежегодный мониторинг внедрения в регионе цифровых инструментов в инновационном и креативном секторе экономики.

РЦИС поможет выявить правовые, финансовые и технологические барьеры на пути развития творческого и технологического бизнеса, считает губернатор Новосибирской области Андрей Травников. "В области более 5 тыс. компаний из сферы креативных индустрий, действуют мощные институты поддержки технологических отраслей. Экспертиза РЦИС будет востребована и при подготовке предложений по совершенствованию регулирования, и при реализации инфраструктурных проектов", - приводятся его слова в сообщении РЦИС, опубликованном по итогам подписания соглашения.