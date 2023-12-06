Минпромторг ожидает долю отечественной медтехники к концу года в 29%

По словам замглавы ведомства Василия Шпака, до 2030 года будет разработан План развития медицинской промышленности

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Доля отечественной медицинской техники на российском рынке к концу 2023 года может составить 29%. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ по итогам совещания с Минобороны, Минздравом, ФМБА России, ВЭБ.РФ, РАН, консорциумом "Медицинская техника" и участниками рынка.

"Доля отечественной медицинской техники к концу 2023 года прогнозируется в размере 29%. Для ее наращивания и налаживания баланса между потребностью рынка и производством необходимой высокотехнологичной продукции в том числе, необходим стратегический документ", - говорится в сообщении.

Так, по словам замглавы Минпромторга Василия Шпака, будет разработан План развития медицинской промышленности до 2030 года.

"Одним из итогов сегодняшней встречи должно стать протокольное решение по разработке Плана развития медицинской промышленности до 2030 года. В этом документе необходимо подробное описание векторов развития с учетом дефектуры, технологической сложности, потребностей, которые должны быть разложены во времени", - сказал Шпак, слова которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь гендиректор консорциума "Медицинская техника" Кирилл Литвицкий подчеркнул, что в 2023 году наибольшую долю российских решений в общем объеме рынка получили приборы для диагностики и реабилитации, лабораторные приборы, хирургические инструменты.

"Общий размер госзакупок медицинских изделий по итогам I полугодия составил 320 млрд рублей, при объеме рынка продукции медицинского назначения, по данным Росстата, более 600 млрд рублей", - отмечается в сообщении.