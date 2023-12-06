Минсельхоз ожидает роста выручки сельхозорганизаций в 2023 году почти до 5 трлн рублей

По сведениям министерства, прибыль сельхозорганизаций по итогам года может вырасти до 799,9 млрд рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Выручка российских сельскохозяйственных организаций в 2023 году, по предварительным данным, увеличится до 4,998 трлн рублей против 4,688 трлн рублей годом ранее. Об этом говорится в презентации Минсельхоза России, которую заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова представила в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

По данным министерства, прибыль сельхозорганизаций по итогам года может вырасти по сравнению с прошлым годом на 1,2% пункта - до 799,9 млрд рублей.

Замминистра отметила, что с 2007 года выручка в сельском хозяйстве выросла более чем в шесть раз. Росла и рентабельность деятельности сельхозорганизаций.

"В 2022 году рентабельность снизилась из-за цены до 20%. Мы видим, что выручка в целом была выше, но не настолько, как росли затраты. И по этому году мы уже подвели итог. Мы видим, что рентабельность в 2023 году снизилась на 1% пункт и будет 19%. [Отмечается] рост прибыльных хозяйств. Как я говорила, в 2000-х годах их было минимальное количество, с 2007 года у нас уже было 75% прибыльных хозяйств, а в 2023 году мы видим уже почти 87%", - сказала Фастова.

Рентабельность по зерновым в 2023 году снизится до 30%, но будет выше средней по отрасли, добавила замминистра.