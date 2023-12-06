Аграрии ДНР получили первые льготные кредиты под 0,1%

Средства будут направлены на пополнение оборотных средств предприятий

ДОНЕЦК, 6 декабря. /ТАСС/. ЦМРБанк предоставил первые льготные кредиты под 0,1% годовых для сельхозтоваропроизводителей Донецкой Народной Республики - два агропредприятия получили на год 50 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства ДНР.

"ЦМРБанк впервые предоставил финансирование сельхозпроизводителям Донецкой Народной Республики по льготной ставке 0,1% годовых. Два агропредприятия республики получили кредитные средства общей суммой 50 млн рублей сроком на один год", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что выделенные средства будут направлены на пополнение оборотных средств предприятий. Реализуется данная программа в рамках соглашения ЦМРБанка с Министерством сельского хозяйства РФ. Займы субсидируются из федерального бюджета, что позволит предприятиям нарастить объемы производства.

ООО "ЦМРБанк" - небольшая по размеру активов кредитная организация, основана в 2015 году. С момента образования банк поддерживал банковские системы ДНР и ЛНР, помимо них, банк оказывает услуги в Херсонской и Запорожской областях. Приоритетное направление финорганизации - работа с компаниями малого и среднего бизнеса. Головной офис находится в Москве.