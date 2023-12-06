Международные резервы Украины сокращаются четвертый месяц подряд

В течение ноября они снизились до $38,8 млрд

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Международные резервы Украины в течение ноября снизились на 0,5%, до $38,8 млрд. Об этом говорится в сообщении Нацбанка Украины (НБУ).

Регулятор объясняет отрицательную динамику необходимостью обслуживания госдолга перед Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком, Международным валютным фондом и другими международными кредиторами. При этом долговые выплаты и расходы на валютную интервенцию для поддержания курса гривны "в значительной мере компенсированы поступлениями от международных партнеров", заявили в НБУ.

В октябре резервы снизились на 1,9%, в сентябре - на 1,7%, в августе НБУ сообщал о снижении международных резервов страны на 3,2%.