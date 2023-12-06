Предприятия новых регионов РФ войдут в состав радиоэлектронного кластера ГК "Бештау"

Для обеспечения производства рабочими кадрами на базе одного из ростовских колледжей в 2024 году будет создан центр компетенций

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря /ТАСС/. Предприятия новых регионов РФ войдут в состав радиоэлектронного кластера, который создается на базе производственных площадок ГК "Бештау" в Ростове-на-Дону и Ессентуках. Об этом ТАСС сообщил технический директор компании Олег Осипов.

"Новые территории для нас очень перспективное направление. Так, например, предприятие [Центральное конструкторское бюро машиностроения] "Донец" в Луганской Народной Республике, которое выращивало монокристаллы, <…> очень близко относится к радиоэлектронике. В Донецке есть кадры, радиоэлектронщики, очень серьезные разработчики. <…> К нам уже поступают сообщения от предприятий из новых регионов с просьбой включения в кластер, с просьбой совместной реализации научного, инженерного потенциала, а также о создании новых кластерных цепочек по выпуску продукции", - сказал Осипов.

В ходе ежегодного инвестиционного послания губернатор региона Василий Голубев заявил, что Ростовская область обладает достаточным потенциалом для создания и развития межрегионального радиоэлектронного кластера. "В перспективе кластер может значительно удовлетворить спрос на микроэлектронику в России", - отметил Голубев.

По словам Осипова, в следующем году в Ростовской области будет запущена линия по выпуску печатных плат, использующихся при производстве электронной техники, в том числе компьютеров. В перспективе локализацию производства компьютерной техники в России планируется наращивать ежегодно - в настоящее время она составляет 50-60%, по таким позициям, как как компьютерная мышь и клавиатура - достигает 90%. "Цель у нас, [как и] для всей России, добиться, чтобы российская локализация приближалась к 80-90%, я думаю, что научный потенциал нашей области позволит нам достичь этой цели", - добавил представитель компании.

Для обеспечения производства рабочими кадрами на базе одного из ростовских колледжей в 2024 году будет создан центр компетенций. "Мы открываем центр компетенций на базе Ростовского колледжа связи и информатики, где [молодежь] будут учить не только вариативной части, но и тому, что сейчас требуется именно работодателям. Это будет специализированное обучение, в том числе с привлечением сотрудников, с предоставлением программно-аппаратных комплексов, литературы, программного обеспечения, а также проведением производственных практик", - рассказал Осипов ТАСС, добавив, что настоящее время отрасль испытывает острый дефицит рабочих кадров - в следующем году понадобится около 700 специалистов, в перспективе потребность предприятий кластера составит от 3 тыс. до 5 тыс. человек.

О создании кластера

Ранее на заседании правительства Ростовской области заместитель губернатора Артем Хохлов сообщал, что на площадке ГК "Бештау" в 2024 году планируется запустить технопарк электронной промышленности, в настоящее время совместно с Минпромторгом РФ прорабатывается вопрос о выделении финансирования на возмещение части затрат - по его словам, в 2024 году на это может быть выделено порядка 300 млн рублей.

ГК "Бештау" занимается выпуском импортозамещающей продукции - радиоэлектроники и компьютерной техники в Ростове-на-Дону и Ессентуках. В 2022 году компания запустила в Ростове-на-Дону производство по выпуску электронных плат для радиоэлектронной продукции, в 2023 году начала строительство завода полного цикла по выпуску ноутбуков. Как сообщал ТАСС соучредитель компании Владимир Кузнецов, на первом этапе в состав радиоэлектронного кластера с производственными площадками в Ростове-на-Дону и Ессентуках войдут около десяти предприятий, затем их список может быть расширен.