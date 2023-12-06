Страны G7 будут сокращать "излишнюю зависимость" от Китая

Экономическая устойчивость требует снижения рисков и диверсификации, отмечено в совместном заявлении стран Группы семи

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Государства Группы семи (G7) будут сокращать "излишнюю зависимость" от Китая в цепочках поставок. Об этом говорится в совместном заявлении стран "семерки", распространенном по итогам виртуальной встречи лидеров G7.

"Мы сократим излишнюю зависимость в критически важных цепочках поставок, - сказано в документе. - Наша политика не нацелена на то, чтобы навредить Китаю, мы также не пытаемся создать препятствия экономическому прогрессу и развитию КНР. Растущий Китай, который следует международным правилам, отвечал бы мировым интересам".

"Мы не отделяемся и не замыкаемся в себе. В то же время мы признаем, что экономическая устойчивость требует снижения рисков и диверсификации", - говорится в документе.