Песков не считает новостью санкции G7 по российским алмазам

Российские компании готовились к ним, добавил пресс-секретарь президента РФ

ЭР-РИЯД, 7 декабря. /ТАСС/. Российские компании готовились к введению западных санкций против алмазов из РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее страны Группы семи (G7) по итогам виртуального саммита договорились, что введут ограничения на импорт добытых или обработанных в России алмазов к 1 января 2024 года, а к 1 марта ограничения должны вступить в силу и в отношении российских алмазов, которые обрабатывались в других странах.

"Санкции по алмазам - это не новость", - сказал представитель Кремля, отметив, что это уже не первый месяц достаточно детально проговаривалось. "И, соответственно, наши компании, которые работают в секторе, прекрасно отдают отчет себе в тех рисках, которые перед ними стоят. И, естественно, пытаются хеджировать эти риски. Поэтому это не новость", - подчеркнул Песков.