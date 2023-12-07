Путин выступит на инвестиционном форуме "Россия зовет!"

Мероприятие пройдет в Москве, в Центре международной торговли

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сегодня примет участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" Мероприятие состоится в Москве, в Центре международной торговли. Его основная тема: "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики".

Как ранее анонсировали в пресс-службе ВТБ, Путин выступит с речью на пленарной сессии. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что выступление на этом форуме есть в планах у президента, при этом обычной дискуссии с делегатами не ожидается. Далее у российского лидера запланированы переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Модератором пленарного заседания будет президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Всего форум продлится два дня. Среди его участников - руководители Минфина, Минэкономразвития, Центробанка РФ и других профильных ведомств, главы крупных российских и международных компаний.

"Россия зовет!" проводится с 2009 года. Это одна из ведущих площадок по привлечению капитала в российскую экономику, улучшению инвестиционного климата, развитию внешних экономических и деловых связей страны.

Путин традиционно принимает участие в форуме - в 2009-2011 годах он приезжал на площадку в качестве премьер-министра, далее - как президент РФ. Выступая на предыдущем таком мероприятии, глава государства дал оценку ситуации в российской и глобальной экономике, призвал к международной кооперации, предупредил про существующие риски и обозначил задачи на будущее. Он, в частности, говорил о происходящем на энергетических рынках, о разгоняющейся инфляции из-за несбалансированной политики Запада, об исполнении бюджета и мерах поддержки граждан.