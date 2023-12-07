Работы по укреплению башни в Болонье могут обойтись в €20 млн

Мэр Маттео Лепоре сообщил, что реконструкция может занять до 10 лет

РИМ, 7 декабря. /ТАСС/. Работы по укреплению башни Гаризенда в Болонье, которой грозит обрушение, обойдутся в €20 млн и займут не менее 10 лет. Об этом сообщил мэр Маттео Лепоре.

В последнее время эта башня высотой 48 м, более низкая чем соседняя - Торре-дельи-Азинелли (97 м), всегда немного наклоненная, накренилась еще сильнее, что видно невооруженным глазом. Проведенные технические оценки подтвердили, что памятник, построенный в центре города на рубеже ХI-XII веков, нуждается в реконструкции. Опасения по поводу обрушения вызвали подземные толчки, произошедшие в октябре. В этом же месяце площадь вокруг башен оцеплена.

"Думаю, мы потратим не менее €20 млн, а может, и больше <...> Пизанской башне потребовалось бы 10 лет на вмешательство и проект [реставрации]. У нас нет причин говорить, что нам потребуется меньше", - приводит слова мэра газета Il Sole 24 Ore.

Итальянский департамент гражданской защиты объявил "желтый" уровень тревоги для района вокруг двух башен, что означает, что зона находится под наблюдением, но считается, что непосредственного риска для безопасности людей нет. Площадь Двух башен всегда была важной транспортной артерией, и сейчас с ее закрытием необходимо значительно изменить график движения, в том числе общественного транспорта. Местные торговцы уже протестуют против многолетнего закрытия и требуют компенсаций. Гаризенда - одна из известных достопримечательностей Болоньи и даже упоминается в "Божественной комедии" Данте Алигьери.

Ранее Лепоре заверил, что обвала символа города, часто посещаемого горожанами и туристами, не допустят, но работы предстоят достаточно серьезные. При этом он сказал, что неизвестно, сохранится ли после них привычный наклон башни или ее полностью "выпрямят". Он также предложил включить обе башни - Гаризенду и Азинелли - в Список культурного наследия ЮНЕСКО, куда уже входят портики Болоньи, самые протяженные в мире.