Глава Минкоммерции КНР и президент Microsoft обсудили отношения Китая и США

Ван Вэньтао и Брэд Смит также подняли вопрос сотрудничества в области искусственного интеллекта

ПЕКИН, 7 декабря. /ТАСС/. Министр коммерции КНР Ван Вэньтао и президент компании Microsoft Брэд Смит обсудили положение корпорации на рынке Китая, отношения между двумя странами и их взаимодействие в области искусственного интеллекта. Об этом сообщило китайское торгово-экономическое ведомство.

"Надеемся, что Microsoft в полной мере использует свои преимущества и сыграет конструктивную роль в процессе взаимодействия и сотрудничества двух стран в области искусственного интеллекта", - заявил Ван Вэньтао, принимая делегацию США в Пекине.

Он также выразил надежду, что, объединив усилия с КНР, Microsoft "будет способствовать стабильному и здоровому развитию китайско-американских отношений в области торговли и экономики". Глава Минкоммерции добавил, что руководство Китая проводит целенаправленную политику по стимулированию интенсивного роста и усилению экономической открытости.

"Правительство КНР <...> стремится создать более оптимальные условия для предприятий с иностранным капиталом, - подчеркнул он. - Мы приветствуем, чтобы транснациональные компании, включая Microsoft, закреплялись на рынке Китая и добивались взаимовыгодного развития".

По сведениям Минкоммерции, Брэд Смит отметил, что его компания осуществляет деятельность в КНР уже более 30 лет и продолжает углублять связи с китайским рынком. Он выразил готовность участвовать в цифровой трансформации экономики Китая, а также продвигать прагматичное торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами.