Япония усилила экспортный контроль в отношении 36 организаций

В их числе организации из России, Китая, КНДР, Пакистана

ТОКИО, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Японии расширили список иностранных компаний и организаций, для поставок продукции которым требуется специальное разрешение из-за опасений, что она якобы может быть использована для производства оружия массового поражения. Об этом сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

В список попали 36 организаций, в том числе из России, Китая, КНДР, Пакистана. Среди них 11 российских структур, включая OOO "Специальный технологический центр", Научно-исследовательский институт прикладной акустики, "Рособоронэкспорт", ПАО "Микрон", АО "ПКК Миландр", АО "Ангстрем" и АО "Ангстрем-Т", ООО "Международный центр квантовой оптики и квантовых технологий", ООО "Химмед".

Кроме того, в обновленный перечень внесены China General Nuclear Power Corp., Китайская академия инженерной физики, Korea Ryonhap Trading Corp. из КНДР, пакистанские Swan International Trading и Rainbow Solutions.

Япония ведет перечень компаний и организаций, в отношении которых якобы имеются подозрения в причастности к производству оружия массового поражения, с 2002 года. Сейчас в нем 706 пунктов. Больше всего в нем структур из Ирана, КНДР и Китая.

Список существует в качестве справочного материала для японских экспортеров и не подразумевает запрет на экспорт. Главная его цель - предотвратить утечку технологий, которые могут быть использованы в военных целях. Японским компаниям для осуществления поставок какой-либо продукции указанным в списке организациям требуется подать заявление на получение экспортной лицензии, даже если поставляемые товары не подлежат экспортному контролю в соответствии с международными соглашениями.