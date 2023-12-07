На Камчатке запустили туристический маршрут патриотической направленности

Он позволит расширить знания о событиях обороны Петропавловска-Камчатского

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Туристический маршрут для расширения знаний о событиях обороны Петропавловска-Камчатского разработали на полуострове, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Министерством туризма Камчатского края разработан туристический маршрут "Петропавловск-Камчатский. По местам воинской славы", который позволит расширить знания о событиях героической обороны Петропавловского порта от англо-французской эскадры в августе 1854 года, обороне Камчатки во время Русско-японской войны 1904-1905 годов и освобождению Курильских островов от японских милитаристов в 1945 году, о вкладе трудящихся края и города в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на Камчатке памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне, будут благоустроены и отреставрированы до 2025 года.