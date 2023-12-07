В Якутии на финансирование науки привлекли 1,7 млрд рублей

В республике оказывают грантовую поддержку ученым, ведут работу по актуализации концепции развития научных школ, отметил глава региона Айсен Николаев

ЯКУТСК, 7 декабря. /ТАСС/. Объем финансирования науки в Якутии доведен до 1 млрд 750 млн рублей, сообщил глава региона Айсен Николаев.

"Принята отдельная республиканская государственная программа "Научно-технологическое развитие Республики Саха (Якутия)" с увеличением финансирования организации научных проектов. В рамках ее реализации дополнительно к федеральному финансированию научных организаций и вузов на финансирование науки республики направлено свыше 1 млрд 750 млн рублей", - сказал Николаев, выступая на расширенном заседании Совета по науке, высшему образованию и научно-технологической политике при главе Якутии.

Он сказал, что в регионе оказывается грантовая поддержка ученым. Ведется работа по актуализации концепции развития ведущих научных школ. Кроме того, с 2024 года начнется проект "1 000 лидеров науки и технологий в Республике Саха (Якутия)", направленного на мотивацию молодежи и поддержку молодых ученых и исследователей.

Расширенное заседание было посвящено 30-летию Академии наук Якутии. "За три десятилетия ученые Якутии с успехом развили и новые направления в области естественных, гуманитарных наук, связанные именно с уникальными особенностями Якутии. Эти направления имеют сегодня особую актуальность, дают нам возможность обращаться к науке для решения задач по достижению высокого качества жизни, социального, духовного благополучия каждого человека в нашей республике", - сказал Николаев.