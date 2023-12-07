Мишустин поручил организовать мониторинг спроса на некоторые продукты питания

Предложения по этому поводу должно до 1 февраля подготовить Минэкономразвития вместе с Минсельхозом, Минпромторгом, Федеральной налоговой службой РФ и аналитическим центром при правительстве

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство России организует оперативный мониторинг спроса на некоторые продукты питания по регионам и группам населения. Как сообщается на сайте кабмина, соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Поручение Михаила Мишустина касается организации оперативного мониторинга спроса на отдельные категории продуктов питания в разрезе регионов страны и различных социально-демографических групп населения", - говорится в сообщении по итогам стратегической сессии, посвященной продовольственной безопасности.

Предложения по этому поводу должно до 1 февраля подготовить Минэкономразвития вместе с Минсельхозом, Минпромторгом, Федеральной налоговой службой РФ и аналитическим центром при правительстве.