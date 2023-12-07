Эксперт: РФ и Вьетнам наращивают торговые связи и налаживают логистические цепочки

Председатель РВГК Александр Карпов рассказал, что в ходе работы выставки EXPO-RUSSIA VIETNAM 2023 гильдия заключила с ведущей российской транспортной группой FESCO соглашение о сотрудничестве, направленное на увеличение объемов контейнерных перевозок между Россией и Вьетнамом

ХАНОЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Россия и Вьетнам активно работают над наращиванием объемов кооперации в торговле и налаживанием надежных транспортно-логистических цепочек. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель Российско-Вьетнамской гильдии коммерции (РВГК) Александр Карпов на площадке пятой российско-вьетнамской международной промышленной выставки EXPO-RUSSIA VIETNAM 2023, которая проходит в эти дни в Ханое.

"В новых реалиях на международной арене восточный вектор российской внешней политики становится определяющим, а Вьетнам - наш традиционный ключевой партнер в Азиатском регионе. Принимаем последовательные меры для наращивания объемов взаимной кооперации в торговле, финансовой логистике, для создания и налаживания надежных транспортно-логистических цепочек", - сказал он.

Председатель РВГК рассказал, что в ходе работы выставки EXPO-RUSSIA VIETNAM 2023 гильдия заключила с ведущей российской транспортной группой FESCO соглашение о сотрудничестве, направленное на увеличение объемов контейнерных перевозок между Россией и Вьетнамом. В соответствии с этим документом стороны планируют провести комплексный анализ логистических сервисов между Россией и Вьетнамом, осуществлять системный мониторинг текущих перевозок на этом направлении и организовать совместное маркетинговое исследование по вопросу поиска потенциальных грузоотправителей по маршрутам перевозок Вьетнам - Россия - Вьетнам, пояснил глава РВГК.

Российско-Вьетнамская гильдия коммерции была создана основанной в 2000 году группой компаний VR Group, в которую входят логистические, торгово-промышленные, туристические, медицинские и ряд других производственных предприятий и объединений. Участниками и партнерами гильдии являются крупные российские и азиатские компании, частный бизнес и государственные структуры.

РВГК, как сообщил ее руководитель, оказывает необходимую помощь российским и вьетнамским компаниям в налаживании двусторонних и многосторонних партнерских связей, в организации выставок и представления своей продукции на территории России и Вьетнама и выводе ее на крупнейшие международные торговые площадки.