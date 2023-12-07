Хайнань лидирует в Китае по темпам внедрения зеленых автомобилей

Каждый второй автомобиль, проданный в провинции с начала года, относился к категории зеленых транспортных средств

ХАЙКОУ /Китай/, 7 декабря. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань лидирует в Китае по темпам внедрения в транспортную систему автомобилей на альтернативных источниках энергии. Об этом сообщил местный информационный ресурс "Наньхайван".

Каждый второй автомобиль, проданный в провинции с начала года, относился к категории зеленых транспортных средств. Такие данные были опубликованы в преддверии Всемирной конференции по автомобилям на новых источниках энергии (NEV), которая проходит в городе Хайкоу 7-9 декабря.

По состоянию на конец октября, на дорогах Хайнаня насчитывалось 273 тыс. таких автомобилей, что составляло 13,87% от общего количества транспортных средств в провинции. Соответствующий показатель на 150% выше, чем средний по стране. В 2023 году на долю автомобилей на альтернативных источниках энергии пришлось 50,9% от общего числа проданных на местном рынке транспортных средств. С начала года в провинции было зарегистрировано 82 тыс. таких автомобилей, что на 39% превысило аналогичный показатель за тот же период прошлого года.

К 2025 году планируется перевести все государственные и коммерческие службы Хайнаня на автомобили, использующие чистые источники энергии, а к 2030 году - полностью запретить продажу транспортных средств, работающих на бензине и дизельном топливе. Хайнань - первая провинция в Китае, которая обозначила четкие сроки отказа от продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. В плане также указывается, что Хайнань продолжит реализацию льготной налоговой политики в отношении покупки автомобилей на альтернативных источниках энергии, к которым в Китае относят не только электромобили, но и машины на водородных топливных элементах, а также с гибридными двигателями.

Принятый план является частью усилий Китая по достижению цели сокращения выбросов в атмосферу и углеродной нейтральности. КНР объявила, что достигнет пика выбросов углекислого газа к 2030 году, а углеродной нейтральности - к 2060 году.