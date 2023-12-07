Комитет Думы одобрил продление права на кредитные каникулы участникам СВО

Оно будет действовать до конца 2024 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал продление до конца 2024 года права участников СВО и членов их семей обратиться за кредитными каникулами. Соответствующая норма была оформлена в качестве поправки ко второму чтению законопроекта о прекращении обязательств по договорам поручительства для участников СВО, которые погибли в ходе ее проведения, умерли от увечий или стали инвалидами первой группы.

Как пояснил на заседании комитета его председатель Анатолий Аксаков, эта норма продлевается на год, поскольку спецоперация продолжается.

Сейчас, согласно законодательству, участники СВО и члены их семей имеют право получить кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам, в том числе по ипотеке и кредитным картам, которые заемщик взял до мобилизации или начала участия в спецоперации.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 12 декабря.