"Роснефть" создала собственного оператора сотовой связи

Сеть pLTE запущена в промышленную эксплуатацию и эффективно используется в ключевом проекте компании "Восток ойл"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Компания "Роснефть" планирует в ближайшие несколько лет обеспечить почти 300 тыс. своих сотрудников услугами собственного оператора связи "РН-связь". Начало проекту положено с создания сети беспроводной передачи данных в вахтовом городке нефтяного терминала "Бухта Север" на проекте "Восток ойл", рассказали в "Роснефти" на презентации проекта на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Непосредственную реализацию проекта обеспечивает внутренний IT-интегратор "Сибинтек". Как отметил руководитель службы информационных технологий "Роснефти" и гендиректор ИК "Сибинтек" Юрий Попов, в основе планов один из ключевых цифровых проектов компании - создание беспроводной сети передачи данных Private LTE (pLTE). "Этот проект создан исключительно на российском ПО и оборудовании. Благодаря ему на удаленных объектах, в том числе в полосе Крайнего Севера у сотрудников компании есть стабильная связь", - подчеркнул Юрий Попов.

Так, сеть pLTE запущена в промышленную эксплуатацию и эффективно используется в ключевом проекте компании "Восток ойл" в вахтовом городке нефтяного терминала "Бухта Север". По словам Попова, с проектом pLTE далее будут интегрированы такие проекты компании как "Цифровой завод", "Цифровое месторождение", система промышленного интернета, что объединит все цифровые системы компании. При этом "Сибинтек" ведет строительство собственных узлов связи с использованием базовых станций отечественного производства.

В дальнейшем "РН-связь" станет оператором типа full-MVNO (модель работы виртуального мобильного оператора, фактически являющегося физическим, но не имеющего своего частотного ресурса, - прим. ТАСС). "Мы не останавливаемся на исключительно производственном применении. В ближайшее время мы перейдем к этапу full-MNVO и еще больше повысим качество связи для сотрудников, сможем предоставлять услуги связи и мобильного интернета даже в местах со слабым приемом", - отметил директор по связи и базовой инфраструктуре "Сибинтек" Денис Кривенцев, подчеркнув также важность такого шага для учета всех требований информационной безопасности.

"Роснефть" делает ставку на цифровизацию внутренних процессов, поскольку это является одним из ключевых элементов развития компании, добавил Юрий Попов. По его словам, акцент на внедрение цифровых технологий позволяет повышат прозрачность, управляемость и эффективность принятия производственных решений. "Мы на собственном примере доказываем, что в стране есть все ресурсы, чтобы добиваться успехов и результатов", - подчеркнул он.