Аналитики считают, что ограничения на российские алмазы только подстегнут цены

Система отслеживания происхождения драгоценных камней будет малоэффективной, рассказали ТАСС эксперты

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ограничения страны Группы семи (G7) на импорт добытых или обработанных в России алмазов с 1 января приведет лишь к росту цен на рынках, а система отслеживания происхождения алмазов будет малоэффективной, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов считает, что компании, столкнувшиеся с санкционным давлением, перенаправят потоки сырья в другие, более дружелюбные локации, так как Россию сложно отключить от мировой торговли алмазным сырьем, на ее долю приходится около 35% производства и 40% мировых запасов. "По факту то, что предлагают западные партнеры, - это создание еще одного передела и по определению узкого места, которое, во-первых, сложно будет технически реализовать - уйдет не один год, а во-вторых - это будет не только рост затрат для конечного потребителя (как правило почти половина всех потребителей бриллиантов - это Северная Америка), но самое главное - будет нарушена ритмичность поставок сырья", - отметил Красноженов. По его словам, отрасль "не сидела сложа руки", санкции все больше носят "косметический" характер. Все нерыночные вмешательства - это дополнительный налог на потребителя, так что бриллиантовые украшения дешеветь не будут, добавил аналитик.

Учитывая, что российская "Алроса" занимает около 35% мирового рынка алмазов, вводимые ограничения в первую очередь повлияют на цены среди стран Запада, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. "Страны Азии и Ближнего Востока будут продолжать покупать продукцию, тем самым увеличивая уровень своей конкурентоспособности. Западные страны будут также продолжать покупать алмазы, как и нефть, но по более высоким ценам", - отмечает эксперт.

Механизм отслеживания происхождения алмазов, который страны G7 планируют запустить до 1 сентября 2024 года, вряд ли будет эффективным, поскольку сама процедура отслеживания сложна и ресурсоемка, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов. "Для создания данного механизма требуются десятки, если не сотни миллионов долларов и евро. Готовы ли США, страны ЕС и Япония изыскивать дополнительные деньги из бюджета в условиях фактически предкризисном положении их экономик, это большой вопрос. Кроме того, политическая ситуация в мире меняется так быстро, что может быть причин и необходимости разрабатывать такой сложный механизм отслеживания российских алмазов к сентябрю 2024 года уже не будет", - добавил эксперт.

Накануне страны Группы семи сообщили, что введут ограничения на импорт добытых или обработанных в России алмазов к 1 января 2024 года, а к 1 марта ограничения должны вступить в силу и в отношении российских алмазов, которые обрабатывались в других странах. Для повышения эффективности этих мер члены G7, которые являются крупными импортерами необработанных алмазов, до 1 сентября 2024 года создадут надежный механизм, позволяющий проверять и сертифицировать необработанные алмазы внутри G7.