Мишустин: ограничение вывоза нефтепродуктов помогло урегулировать ситуацию с ростом цен

Премьер-министр РФ сообщил о проведении работ осенью по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ограничение вывоза нефтепродуктов из РФ помогло урегулировать ситуацию с ростом цен на топливо, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Осенью была проведена работа по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов, для чего мы частично ограничили их вывоз из страны. Это помогло остановить повышение цен и полностью закрыть потребности наших аграриев и других организаций в горюче-смазочных материалах, это и промышленность и, конечно, ЖКХ", - сказал Мишустин.