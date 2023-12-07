СФ одобрил закон о дезинфекции машин из стран со вспышками заразных болезней

Способы, место и сроки проведения дезинфекции утвердит Россельхознадзор

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который предусматривает проведение на госгранице дезинфекции транспортных средств, въезжающих в Россию из стран, где зарегистрированы вспышки заболеваний животных инфекционными болезнями.

Согласно закону, дезинфекция транспортных средств будет проводиться при получении информации о возникновении вспышек заразных болезней животных на территориях иностранных государств, граничащих с Россией на суше. Способы, место и сроки проведения дезинфекции утвердит Россельхознадзор. Также ведомство определит порядок получения информации о возникновении и ликвидации вспышек заразных болезней животных на приграничных территориях. Дезинфекция будет проводиться бесплатно.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, первоочередными для обеспечения дезинфекции транспорта являются автомобильные и смешанные пункты пропуска российско-китайского участка государственной границы, а также пункты пропуска с Монголией, Азербайджаном и Казахстаном. "В 2025 году запланировано проведение дезинфекции въезжающего автотранспорта в 20, в 2026 году - в 23 и в 2027 году в 25 пунктах пропуска", - говорится в документе.

Как отметил первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, дезинфекция будет проводиться "с начала обнаружения вспышки и до полного закрытия этой болезни на территории этой страны". "Основная цель закона - предотвратить занесение на территорию РФ заразных болезней животных из иностранных государств, граничащих с Россией", - сказал сенатор. Он добавил, что закон потребует разработки Минсельхозом России нормативно-правовых актов.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.