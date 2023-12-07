Пекин призвал Брюссель отказаться от двойственного отношения к китайским компаниям

Глава департамента Европы МИД КНР Ван Лутун также призвал ЕС при наличии доказательств неправомерных действий китайских компаний в Европе решать данный вопрос непосредственно с правительством республики

ПЕКИН, 7 декабря. /ТАСС/. Китай призывает ЕС отказаться от практики санкций в отношении китайских компаний, если Брюссель рассчитывает на помощь Пекина. Об этом заявил глава департамента Европы МИД КНР Ван Лутун на пресс-конференции, посвященной результатам саммита ЕС и Китая.

"Китай надеется, что европейские политики не будут, прося КНР о помощи [в урегулировании украинского кризиса,] одновременно с этим наносить ущерб китайским национальным интересам. КНР знает, что некоторые страны рассматривают введение санкций в отношении китайских компаний и внесение их в черные списки", - отметил китайский дипломат.

Он также призвал ЕС в случае наличия доказательств неправомерных действий китайских компаний в Европе решать данный вопрос непосредственно с китайским правительством.

В Пекине проходит 24-й саммит ЕС - КНР, предыдущая очная встреча на высшем уровне в данном формате состоялась в 2019 году. В этот раз мероприятие должно было продлиться два дня, однако острые разногласия внутри Евросоюза по Украине заставили европейскую сторону урезать программу.