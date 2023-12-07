Спортшколы Запорожской области получили оборудование на сумму более 25 млн рублей

До конца года ожидаются поставки еще более чем на 20 млн рублей

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры, спорта и туризма Запорожской области получило оборудование для спортшкол на сумму более 25 млн рублей, до конца года ожидаются поставки еще более чем на 20 млн рублей, сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

"Министерство культуры, спорта и туризма Запорожской области получило новый спортивный инвентарь и оборудование для спортшкол региона на сумму более 25 млн рублей. Помощь предоставлена Министерством спорта Российской Федерации в рамках реализации программы социально-экономического развития. До конца текущего года ожидаются поставки еще на сумму более 20 млн рублей", - написал он.

По словам главы региона сотрудники министерства уже начали передавать спортивный инвентарь и оборудование в спортивные школы Мелитополя, Бердянска и Веселовского района. "Другие спортивные учреждения области будут оснащены новым спортивным инвентарем и оборудованием в течение 2024 и 2025 года", - добавил Балицкий.