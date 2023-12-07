Россия в 2023 году стала третьим по объемам поставщиком СПГ в Испанию

Больше газа поставили в эту страну только Алжир и США

МАДРИД, 7 декабря. /ТАСС/. Россия занимает в 2023 году третье место по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные испанской энергетической компанией Enagas.

По ее информации, с января по ноябрь 2023 года королевство закупило у РФ эквивалент 67 209 гигаватт-часов СПГ по сравнению с 48 406 гигаватт-часами за аналогичный период 2022 года, то есть примерно на 39% больше. Таким образом, в этом году Россия является третьим по объемам поставщиком газа в Испанию после Алжира и США. В ноябре королевство получило из РФ 6 439 гигаватт-часов СПГ (5 953 гигаватт-часа в ноябре 2022 года).

Как передавала ранее газета El Mundo, объемы поставок СПГ в Испанию по итогам всего 2023 года, как ожидается, достигнут рекордно высоких показателей. В Испании насчитывается шесть заводов по регазификации. Кроме того, в 2021 году из-за дипломатической напряженности между Алжиром и Марокко был закрыт газопровод Магриб - Европа, посредством которого топливо поступало в Испанию.

В июне Россия стала первым по объемам поставщиком газа в Испанию. В прошлом году количество приобретенного королевством СПГ из России выросло на 45% по сравнению с показателем 2021 года. В результате в 2022 году РФ заняла четвертое место по объемам поставок этого топлива в королевство после США, Алжира и Нигерии.

Ранее в посольстве России в Мадриде ТАСС сообщили, что Испании экономически невыгодно отказываться от действующего с 2018 года крупного долгосрочного контракта между ПАО "Новатэк" и испанской компанией Naturgy, по которому цена на газ ниже рыночных котировок.