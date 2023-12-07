В АСИ заявили о востребованности детских товаров и проектов из России на зарубежных рынках

По словам гендиректора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой, у российских производителей есть огромные возможности в этой сфере

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Товары и проекты для детей, разрабатываемые в России, востребованы не только внутри страны, но и на зарубежных рынках. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"За 12 лет работы Агентства стратегических инициатив мы видим уникальные мероприятия, уникальные проекты, которые востребованы как внутри страны, для российского потребителя, так и за рубежом. У нас очень много, в том числе все, что касается индустрии детских товаров, производителей. Тех, кто оказывает современные, в том числе образовательные сервисы, они востребованы и на зарубежных рынках", - сказала Чупшева на пресс-конференции, посвященной результатам работы ежегодного Конгресса индустрии детских товаров, который проходит в Москве с 5 по 7 декабря.

В качестве примеров гендиректор АСИ привела платформу для дистанционного обучения "Учи.ру", образовательные наборы "Робо" для технического творчества. "Этими услугами и сервисами пользуются не только российские школьники, но эта продукция и услуги востребованы и на зарубежных рынках. <…> Огромные возможности есть сегодня у наших российских производителей", - пояснила она.

Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что тема поддержки и развития индустрии детских товаров является для верхней палаты парламента приоритетной. "Мы подходим к этому вопросу, тем более наш комитет, не только с точки зрения как нарастить количество, качество улучшить, но и [здесь] важнейшая составляющая - развитие духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Какой игрушкой будет играть ребенок, что будет в наших детских садах, что будут покупать родители - это очень и очень важно", - подчеркнула сенатор.

Гумерова привела данные, согласно которым в 2022 году объем производства товаров для детей составил 279,5 млрд рублей, доля производства игрушек в этом объеме около 5% - это 13 млрд рублей. "Однако доля российских товаров для детей на внутреннем рынке составляет около 30%, при этом мы потенциально готовы гораздо большие объемы охватить", - заключила она.