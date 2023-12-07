Посол Ирана в Москве заявил о росте экспорта страны в Россию за год на 30%

Казем Джалали не уточнил, на какие категории товаров пришелся основной рост

ДУБАЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Иранский экспорт в Россию за год увеличился почти на 30%. Об этом сообщил посол исламской республики в РФ Казем Джалали.

"Экспорт Ирана в Россию вырос почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он в интервью иранскому агентству IRNA. На какие категории товаров пришелся основной рост, он не уточнил.

6 декабря пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси 7 декабря проведут переговоры в Москве, в ходе которых обсудят торгово-экономическое сотрудничество, в том числе в сфере энергетики. Ожидается, что они также обменяются мнениями по основным международным и региональным темам.

Экономическое сотрудничество России и Ирана интенсифицировалось в последние годы. По итогам 2022 года объем российско-иранской торговли достиг $4,85 млрд и увеличился на 20,2% по сравнению с 2021-м, а за девять месяцев 2023 года, по данным иранской стороны, товарооборот между двумя странами достиг почти $5 млрд. Как отмечал глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, в ближайшие годы этот показатель может быть увеличен до $40 млрд.